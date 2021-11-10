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Московская область стала лидером среди регионов РФ по участию жителей в переписи

Ирина Игнатенко

Общество
Московская область стала лидером среди регионов РФ по участию жителей в переписи
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московская область занимает первое место среди регионов России по доле жителей, которые приняли участие во Всероссийской переписи населения. В регионе приняли участие в переписи 9,049 миллиона человек. Об этом сообщил замруководителя Мосстата Александр Кукушкин.

— Московская область занимает сейчас первое место. Переписано 117 процентов от расчетной численности населения, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он пояснил, что в переписи приняло участие больше человек, чем было указано в ожидаемой численности населения региона, которая была спрогнозирована в 2019 году. Более точные сведения будут получены в дальнейшем — после обработки всех данных.

Он отметил, что наибольший прирост населения был выявлен в садоводствах, дачных поселках, садовых товариществах, в новых домах, построенных в 2019–2021 годах.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября.

До этого сообщалось, что более 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения. Отмечается, что из вышеуказанного количества 23 миллиона россиян поучаствовали в мероприятии онлайн.

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