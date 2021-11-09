Более 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По состоянию на понедельник, 8 ноября, во Всероссийской переписи населения приняли участие более 120 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе переписи.

Отмечается, что из вышеуказанного количества 23 миллиона россиян поучаствовали в мероприятии онлайн.

В переписи приняли участие многие политики и главы регионов. Так, например, президент России Владимир Путин ответил на вопросы переписи на портале госуслуг в день начала акции, 15 октября.

Аналогичный способ участия в переписи выбрал и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Во всероссийском мероприятии также поучаствовали глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, политик Владимир Жириновский, музыкант Андрей Макаревич и актер Леонид Ярмольник.

2 ноября в Росстате сообщили, что в переписи населения приняли участие около 90 миллионов россиян, что составляет более 63 процентов населения страны. В связи с этим было принято решение продлить перепись на портале госуслуг до 14 ноября.

Перепись стартовала 15 октября. Впервые в ней можно принять участие дистанционно. Россияне могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.