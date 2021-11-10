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Нутрициолог назвала пять главных ошибок при приеме витаминов

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Нутрициолог назвала пять главных ошибок при приеме витаминов
Фото: Pexels

Прием витаминов может привести к негативным последствиям или оказаться пустой тратой времени и денег. Какие ошибки допускают россияне в попытке укрепить здоровье, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог, врач-эндокринолог Анастасия Тараско.

По ее словам, витамины, хоть и не являются лекарствами, а лишь добавками, имеют свои показания к приему. Поэтому первая ошибка, которую россияне совершают при их употреблении, — превышение профилактической дозировки без назначения врача.

— Вторая ошибка: несочетаемость витаминов. Если у человека, например, дефицит железа, то комплексными витаминами его никак не восполнить. Нужно отдельно принимать железо с витамином С, чтобы усилить всасываемость. Не стоит сочетать железо с другими микроэлементами. Например, с кальцием или магнием. Когда принимают все подряд, это просто не усваивается. И в разные периоды времени нужно пить разные витамины. Зимой — это D и С. Летом, когда много фруктов, овощей и с продуктами питания человек все добирает, можно смело делать паузу и ничего не принимать, если нет показаний. Есть пациенты, которым круглогодично нужно пить витамины. Например, кальций при остеопорозе, — уточнила нутрициолог.

Третья ошибка россиян: длительный самостоятельный прием витаминов при различных неприятных симптомах. Например, при выпадении волос и проблемах с кожей женщины часто «выписывают» себе витаминные комплексы, заметила собеседница «ВМ». В таком случае, по ее словам, проблема может быть «глубже»: с гормонами, а возможно, это даже симптомы онкологии. Хроническая усталость и бессонница могут указывать не на авитаминоз, а на серьезное заболевание.

— Если есть какие-то жалобы со стороны любых систем, то лучше сначала сходить к врачу и провериться. Осторожно с витаминами нужно быть и людям с аллергией, беременным и кормящим. И помнить, что не все витамины сочетаются с лекарственными препаратами. В таком случае тоже лучше посоветоваться со специалистом, — сказала Тараско.

Четвертая ошибка наших соотечественников: попытка получить все витамины из продуктов. Это, по словам врача, возможно только при четком соблюдении нескольких условий: человек должен быть здоров, не иметь проблем с пищеварением, следить за своим питанием и выбирать только натуральные, фермерские продукты. На практике это реализуется сложно, отметила собеседница «ВМ». Дефицит витамина D и вовсе невозможно восполнить только с помощью продуктов, живя в той части России, где мало солнца.

Наконец, россияне ошибаются, полагаясь на эффективность только зарубежных витаминов.

— Сейчас появились новые формы витаминов. Например, ферментированные или из натуральных экстрактов. Они лучше усваиваются, и, как правило, это зарубежные производители. Но если есть наши аналоги — они ничем не хуже, — пояснила Тараско.

Врач посоветовала всегда внимательно смотреть на состав синтетических витаминов и отталкиваться только от этого, а не от страны-производителя.

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