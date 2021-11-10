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Украина предупредила Белоруссию о последствиях из-за признания Крыма

Иван Юминов

Политика
Украина предупредила Белоруссию о последствиях из-за признания Крыма
Фото: president.gov.ua

Признание Белоруссией российской принадлежности Крыма приведет к непоправимым последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в среду, 10 ноября.

— В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме, — рассказал дипломат.

Ведомство, по его словам, исходит из того, что Минск по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Изменение подхода приведет к непоправимым последствиям для двусторонних отношений, приводит слова Николенко РИА Новости.

10 ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что позиция страны относительно Крыма остается прежней: полуостров является российской территорией. Дипломат предложил исходить из этого.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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