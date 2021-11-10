Москва стала одним из лидеров Большого этнографического диктанта

Фото: Пресс-служба Центра содействия межнациональному образованию «Этносфера»

Просветительская акция «Большой этнографический диктант» прошла с 3 по 7 ноября. Москва стала одним из лидеров мероприятия по числу участников и среднему баллу.

В этом году диктант провели в смешанном формате. Его можно было написать на официальном сайте проекта или очно, но с соблюдением всех необходимых мер по коронавирусу.

При этом в некоторых городах страны организаторы создали необычные площадки, которые отражали культурные ценности и обычаи конкретного региона. Так, в Ставрополе участники акции написали диктант в музее «Россия — Моя история». Центральной площадкой мероприятия стал «Особняк на Волхонке» в столице.

Таким образом, в этом году 2 679 689 человек приняли участие в Большом этнографическом диктанте. В список лидеров вошли Республика Башкортостан, Москва и Краснодарский край. Из зарубежных стран хороший результат показали Казахстан, Украина и Узбекистан.

Почти 270 тысяч москвичей поддержали акцию в онлайн-формате. Этот показатель на 100 тысяч участников превысил уровень прошлого года.

Средняя оценка за диктант по России составила 77 баллов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Общие итоги диктанта подведут 12 декабря. Тогда россияне узнают, насколько хорошо они написали тест по сравнению с другими участниками всероссийской акции.

В воскресенье, 7 ноября, корреспондент «Вечерней Москвы» поучаствовала в онлайн-тестировании и рассказала о прошедшем мероприятии.