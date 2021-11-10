Автомобиль перевернулся в результате ДТП на севере Москвы
Авария, в результате которой перевернулся автомобиль, произошла на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 10 ноября.
— На Полярной улице (после пересечения с Заповедной улицей) в результате ДТП перевернулся автомобиль, — говорится в сообщении.
В результате инцидента движение осуществляется по встречной полосе, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
10 ноября сообщалось, что дорожная авария с участием нескольких автомобилей произошла на 34-м километре Киевского шоссе. Столкновение машин случилось около деревни Большое Покровское в районе владения № 7.
Уточняется, что в настоящий момент транспортное движение в сторону центра столицы затруднено из-за ДТП.