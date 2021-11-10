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Несколько машин столкнулись на Киевском шоссе

Виктория Сикерина

Происшествия
Несколько машин столкнулись на Киевском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Марушкинское, посёлок Кирпичного Завода, Киевское шоссе, 34-й километр Карта всех событий

Дорожная авария с участием нескольких автомобилей произошла на 34-м километре Киевского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 10 ноября.

В ведомстве отметили, что столкновение машин случилось около деревни Большое Покровское в районе владения №7.

Уточняется, что в настоящий момент транспортное движение в сторону центра столицы затруднено из-за ДТП, говорится в сообщении.

Несколько машин столкнулись на Киевском шоссеФото: Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Массовая авария произошла накануне на Киевском шоссе. Тогда на 64-м километре магистрали четыре автомобиля врезались друг в друга.

На месте происшествия также работали сотрудники оперативных служб города.

Ранее в департаменте транспорта Москвы заявили, что на четырех крупных улицах в центре столицы будет снижена максимально разрешенная скорость до 50 километров в час.

Изменения предусмотрены на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительных заторов из-за понижения не ожидается, так как средняя скорость в центре Москвы днем не превышает 30–40 километров в час. А снижение скоростного режима позволит автотранспорту меньше шуметь

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