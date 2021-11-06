Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Авария с участием четырех автомобилей произошла на 64 километре Киевского шоссе

Дарья Полякова

Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей произошла на 64 километре Киевского шоссе
Фото: АГН Москва

На 64 километре Киевского шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб города.

Движение в сторону области затруднено. По возможности следует выбирать пути объезда, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 ноября в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной структуры сообщили, что на Кутузовском проспекте в районе дома 33 произошло ДТП с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте случившегося работают оперативные службы Москвы. Наличие пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

В этот же день, в Северо-Западном тоннеле перед пересечением с МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. На месте ДТП работают городские экстренные службы.

По информации источника «Вечерней Москвы», в результате аварии один человек серьезно пострадал. Его госпитализировали в больницу.

Читайте также:
ДТПМосквастолкновение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте