Авария с участием четырех автомобилей произошла на 64 километре Киевского шоссе

Фото: АГН Москва

На 64 километре Киевского шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб города.

Движение в сторону области затруднено. По возможности следует выбирать пути объезда, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 ноября в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной структуры сообщили, что на Кутузовском проспекте в районе дома 33 произошло ДТП с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте случившегося работают оперативные службы Москвы. Наличие пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

В этот же день, в Северо-Западном тоннеле перед пересечением с МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. На месте ДТП работают городские экстренные службы.

По информации источника «Вечерней Москвы», в результате аварии один человек серьезно пострадал. Его госпитализировали в больницу.