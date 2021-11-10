Столкновение трамвая и авто произошло на востоке Москвы

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Россия, Москва, Ивантеевская улица Карта всех событий

Автомобиль и трамвай врезались друг в друга на востоке столицы в районе развязки Ивантеевской улицы с Третьим проездом Подбельского. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 10 ноября.

В ведомстве отметили, что из-за ДТП движение трамваев № 2, 4л, 4пр, 7 и 46, задерживалось, из-за чего их маршруты оперативно изменили.

Информации о получивших травмы в результате дорожной аварии на данный момент не поступало.

В департаменте транспорта уточнили, что в настоящее время проезд общественного транспорта на участке полностью восстановили.

— Восстановлено движение трамваев на пересечении Ивантеевской улицы и 3-го проезда Подбельского, — говорится в сообщении.

Другой инцидент с участием трамваев произошел в конце октября в столице. Тогда водитель такси врезался в трамвай на круге Чертановской улицы и улицы Красного Маяка на юге столицы.

Кадры с места происшествия позже появились в Сети. На них видно, что таксист выехал на рельсы и столкнулся с боковой частью вагона общественного транспорта. Капот автомобиля смялся из-за сильного удара.