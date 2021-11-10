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Непривитым жителям Санкт-Петербурга рассказали об ограничительных мерах по COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Непривитым жителям Санкт-Петербурга рассказали об ограничительных мерах по COVID-19
Фото: gov.spb.ru

Вход в заведения общественного питания и некоторые организации бытовых услуг ограничат для неработающих петербуржцев от 60 лет, которые еще не сделали прививку против коронавирусной инфекции и, соответственно, не получили QR-код. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в среду, 10 ноября.

— Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, — заявили в ведомстве.

В местном Роспотребнадзоре уточнили, что работающих жителей города без прививки и сертификата отстранят от работы.

Отмечается, что контроль за соблюдением таких ограничительных мер осуществит правительство Санкт-Петербурга. Более того, за неисполнение требований предусмотрены административные наказания, говорится в сообщении.

Во вторник, 9 ноября, главный санитарный врач города, руководитель Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова рассказала, что городские власти ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

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