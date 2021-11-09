Петербург ввел обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила главный санитарный врач города, руководитель Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова.

— Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации — прим. «ВМ») подпунктом (о проведении прививок — прим. «ВМ»)… лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.

Первый укол пожилые петербуржцы должны сделать в срок до 15 декабря, второй — до 15 января.

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Во вторник, 9 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве. По его словам, за неделю в столице записались на вакцинацию от COVID-19 и привились около 100 тысяч горожан.

До этого в пресс-службе правительства России сообщили, что бумажный вариант сертификата о вакцинации против COVID-19 можно будет получить в многофункциональных центрах с 16 ноября.