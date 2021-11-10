Леди Гага пела на инаугурации Джо Байдена в наряде из пуленепробиваемой ткани

Фото: https://www.instagram.com/ladygaga/?hl=ru / Официальный Instagram Леди Гаги

Популярная исполнительница Леди Гага пришла на инаугурацию президента США Джо Байдена в роскошном платье, изгатовленном из пуленепробиваемой ткани. О своем эпатажном костюме знаменитость рассказала в интервью модному журналу Vogue.

На встрече с главой государства певица была одета в платье от люксового бренда Schiaparelli Haute Couture. Дизайнеры сделали приталенный пиджак темно-синего цвета и объемную юбку красного цвета. Леди Гага дополнила образ золотой брошью, на которой изображен голубь.

Как утверждает певица, костюм был пуленепробиваемым, при этом Леди Гага не рассказала, из какого именно материала был изготовлен наряд. Гага также не призналась был ли на ней надет бронежилет, передает «ФАН».

— Это одна из моих любимых вещей, которые я когда-либо надевала, — поделилась исполнительница.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января 2021 года. На торжественной церемонии присутствовали экс-главы США Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон с супругами.

Ранее Леди Гага в очередной раз шокировала своих поклонников новым образом. Певица вышла в свет в черных сапогах на платформе и 30-сантиметровой шпильке.