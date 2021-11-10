Тренера приговорили к 14 годам тюрьмы за сексуальные действия в отношении детей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о совершении иных действий сексуального характера. Ранее судимого 57-летнего мужчину, который работал детским тренером по единоборствам, приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 10 ноября.

По ее словам, обвиняемый гражданин в течение нескольких месяцев в 2019 году в помещении одного из спортивных залов в столице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанницы. Девочке на тот момент было 13 лет.

— В ноябре 2019 года, осуществляя тренерскую деятельность в одном из спортивных комплексов, он также совершил иные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, — добавила Нефедова.

После обращений родителей детей в правоохранительные органы мужчину задержали в прошлом году. За содеянное суд приговорил тренера к 14 годам тюрьмы, два из них он проведет в исправительной колонии особого режима.

Источник «ВМ» добавил, что обвиняемым гражданином оказался тренер Вадим Крестовский.

В августе старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова рассказала «ВМ», что правоохранители заключили под стражу 31-летнего мужчину, который запер и изнасиловал в своей квартире 14-летнюю школьницу.