Драгоценности династии Романовых продали почти за 900 тысяч долларов на аукционе в Женеве

Фото: Telegram-канал / РИА Новости

Принадлежавшие царской династии Романовых драгоценные украшения продали за 885 тысяч долларов на аукционе Sotheby's в Женеве. Об этом стало известно в среду, 10 ноября.

Проданная полупарюра представляет собой сапфировые серьги и брошь с овальным драгоценным камнем размером почти в 27 каратов.

Ювелиры отметили, что на украшениях поставлены клейма изготовителя Софии Шван и, вероятнее всего, ювелирного дома Болин, создававшего драгоценности для некоторых российских императоров с XVIII века.

Раритет принадлежал великой княгине Марии Павловне, которая приходилась тетей Николаю II. Именно она в 1917 году вывезла семейную реликвию в Лондон.

Всего после революции за рубеж вывезли 224 ювелирных украшения, которые принадлежали дому Романовых.

РИА Новости добавило, что сапфировая полупарюра еще в 2009 году попала на аукцион в Женеве. Тогда ее купили за 480 тысяч долларов.

Видео: Telegram-канал / РИА Новости

В октябре на аукционе в Москве продали пасхальное яйцо работы Карла Фаберже за 67,5 миллиона рублей. В пресс-службе аукционного дома «Литфонд» отметили, что ценный раритет принадлежал императрице Марии Федоровне.