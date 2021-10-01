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Пасхальное яйцо Фаберже продали на торгах в столице почти за 68 миллионов рублей

Виктория Сикерина

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Пасхальное яйцо Фаберже продали на торгах в столице почти за 68 миллионов рублей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пасхальное яйцо работы Карла Фаберже продали на аукционе в Москве за 67,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

В учреждении отметили, что ценный раритет принадлежал императрице Марии Федоровне.

— Золотое пасхальное яйцо с сюрпризом из коллекции императрицы Марии Федоровны, которое было создано Карлом Фаберже в 1892 году продано за 67,5 миллиона рублей, — написали в пресс-службе.

Отмечается, что стартовая цена пасхального яйца составляла 28 миллионов рублей.

Также на торгах удалось продать золотой складень с изображением Казанской Божией Матери за 34 миллиона рублей, а икону, подаренную императору Александру III и его жене Марии Федоровне на юбилей венчания, за 16,5 миллиона рублей, добавили на официальном сайте акционного дома.

Во вторник, 28 сентября, в аукционном доме Bruun Rasmussen рассказали, что кассету с невышедшей песней и интервью британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе за 370 тысяч датских крон. Запись песни датируется 5 января 1970 года.

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