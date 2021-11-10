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Заплаканная модель Белла Хадид пожаловалась на выгорание и одиночество

Дарья Чентаева

Общество
Заплаканная модель Белла Хадид пожаловалась на выгорание и одиночество
Фото: instagram.com

Известная американская супермодель Белла Хадид призналась своим поклонникам, что страдает от выгорания и одиночества. Девушка опубликовала большой пост, посвященный ментальным проблемам, на своей странице в Instagram.

Хадид пожаловалась на выгорание. Как утверждает модель, она чувствует себя одиноко и опустошенно.

— Это чувство, когда ты думаешь, что недостаточно хорош, и не уверен в своем искусстве. Это нормально. В то же время это учит нас. Все люди разные, у каждого человека есть что-то особенное и уникальное, что он может предложить. И люди забывают, что все в основном чувствуют себя одинаково: потерянными, сбитыми с толку, не совсем уверенными в том, почему они здесь, — поделилась знаменитость с пользователями Сети.

Модель выложила несколько фото, которые оказались непривычными для ее поклонников. На снимках девушка сидит с опухшим лицом и заплаканными глазами.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала, как избежать профессионального выгорания. По словам эксперта, необходимо вовремя переключаться на любимое хобби и мотивировать себя.

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