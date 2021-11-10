Эксперт объяснил, к чему приведет внедрение записи на свидания в тюрьмах через госуслуги

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Генпрокуратура поддержала внедрение записи на свидания в тюрьмах через госуслуги. Это позволит избавиться от многочасовых очередей. Сейчас в среднем запись на свидание занимает около 45 минут. Разработка документа ведется с 2018 года, однако до сих пор заключительное решение так и не принято.

Олег Дубровкин, правозащитник, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как сейчас устроена запись на свидания и какие коррупционные составляющие исчезнут после их внедрения.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Генпрокуратура поддержала внедрение записи на свидания в тюрьмах через «Госуслуги»

— Коррупционной составляющей в этом случае нет. Надо понимать, какую цель преследуют чиновники, вводя такую опцию. Получается, что если человек не зарегистрирован на Госуслугах, он не сможет навещать своего родственника в тюрьме? Это не облегченный путь к встрече, а наоборот, бюрократический. Если раньше адвокату надо было показать удостоверение и ордер для свидания, то теперь нужно регистрироваться, записываться. У нас в колонии шесть мест для короткосрочных свиданий, а приехать могут 10–20 человек, а может, вообще никто. Сейчас, чтобы попасть на свидание, нужно приехать к 9 утра, написать заявление, и тебя пустят на свидание. Если приехало много человек, часть пройдет до обеда, а часть — после, — объяснил эксперт.

Также он рассказал, что в колониях общего режима краткосрочные свидания длительностью до четырех часов положены раз в два месяца, в колониях строгого режима — раз в три месяца, а в колониях особого режима — раз в четыре месяца.

Ранее сообщалось, что ФСИН уволила 18 сотрудников после информации о пытках в колонии в Саратове.