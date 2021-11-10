Эксперты прокомментировали изменения в правилах русского языка

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился документ, предлагающий изменить правила русского языка, которые были утверждены в 1956 году. По мнению авторов документа, в языке появилось много новых слов и конструкций, которые до сих пор не были регламентированы. В качестве примеров приведены уже ставшие традиционными в повседневном лексиконе слова «рэп», «киллер», «медиа» и другие.

Татьяна Гартман, педагог, журналист, блогер, и писатель Дмитрий Лекух в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, нужно ли бороться с новыми словами и стоит ли вводить новые правила.

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Правила русского языка решили обновить

— Конечно, правила обновлять нужно. Русский язык обогащается, изменяется, старые слова обретают новые смыслы. Нужно это фиксировать в словарях для того, чтобы людям было удобнее общаться и понимать друг друга, — считает Татьяна Гартман. — Слова, за счет которых язык становится менее красивым и выразительным, отмирают сами собой. Естественно, слово слову рознь, у каждого из них своя миссия. Они бывают модными на какой-то период, а потом мы их забываем. Например, года три назад все дети поголовно говорили слово «эщкере». Сейчас его нет в употреблении: язык его отверг.

Писатель Дмитрий Лекух считает, что мир знает сейчас два языка, которые не меняются: древнегреческий и латынь, но они считаются «мертвыми».

— Сначала люди ходят по дорожкам, — говорит он, — а после там надо делать пешеходные тропы. С 1956 года много времени прошло, но нужно быть осторожными, потому что язык — он живой. Нужно быть аккуратным с формализацией правил. Это ложно навязанный вопрос. Нужно какое-то время подождать и просто формализовать то, что происходит. Слова должны пройти апробацию народом.

Эксперт объяснила, как может измениться русский язык в ближайшее время.