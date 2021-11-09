Филолог рассказал, что изменится в правилах русского языка

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Филолог, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов во вторник, 9 ноября, рассказал, к чему приведут изменения правил русского языка.

По его словам, речь идет о самых актуальных правилах, которые необходимы для граждан, пишущих по-русски. Таким образом новый перечень правил не предполагает, что слово «деревянный» вдруг будет писаться с одной буквой «н».

Эксперт добавил, что действующие ныне правила не охватывают слова, пришедшие в язык недавно.

— Как, например, писать слова с первой частью «интернет»? Как писать слова с первой частью «медиа»? Через какую букву писать такие слова, как «бренд», «тренд», «интернет»? — цитирует филолога РИА Новости.

Перечень правил русского языка с учетом замечаний, которые высказали члены орфографической комиссии, будет сформирован к концу текущего года. Об этом говорится в проекте Министерства просвещения Российской Федерации. В документе говорится, что новые правила должны базироваться на научно обоснованных принципах языковых норм. В связи с этим к формированию нового списка правил были привлечены члены орфографической комиссии Российской академии наук (РАН). С ними будет обсуждаться предлагаемый орфографический свод.

В рамках проекта Министерство просвещения модернизирует правила русского языка, которые были установлены в 1956 году.