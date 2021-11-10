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Роспотребнадзор приостановил деятельность двух продовольственных магазинов в Москве

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор приостановил деятельность двух продовольственных магазинов в Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Петрозаводская улица Карта всех событий

Управление Роспотребнадзора по столице временно остановило деятельность продовольственных магазинов «Магнит» и «Пятерочка» на Петрозаводской и Болотниковской улицах в Москве из-за несоблюдения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по городу в среду, 10 ноября.

Так, «Магнит» на севере столицы опечатали повторно. До этого специалисты обнаружили в точке торговли множественные нарушения, связанные с COVID-19. Сотрудники магазина не следили за ношением средств индивидуальной защиты посетителями, не контролировали запас масок, перчаток и антисептиков, ненадлежащим образом соблюдали правила по обеззараживанию воздуха, дезинфекции и уборке помещений и поверхностей. Из-за этого деятельность «Магнита» приостановили и направили соответствующий административный протокол в Головинский суд.

Однако после от местного жителя поступило сообщение о том, что магазин продолжил работу вопреки предписаниям Роспотребнадзора. Прибывшие на место сотрудники ведомства установили, что по указанному адресу руководство предприятия нарушило сохранность опломбирования. В результате магазин вновь опечатали.

При этом в «Пятерочке» на юго-западе столицы управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения ограничительных мер по коронавирусу. Персонал не соблюдал требования по ношению масок и других средств защиты, не контролировал это среди посетителей, ненадлежащим образом поддерживал чистоту в торговом зале, технических помещениях и на складах.

В итоге деятельность магазина приостановили на 90 дней и составили соответствующие протоколы, которые впоследствии рассмотрят в Зюзинском районном суде, говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что Роспотребнадзор опечатал 132 кальянные в Москве с начала года за нарушение противоэпидемических мер.

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