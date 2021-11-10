Частный детский сад в Москве временно закрыли из-за нарушений по коронавирусу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Погонный проезд Карта всех событий

Управление Роспотребнадзора по столице в ходе осмотра выявило многочисленные факты несоблюдения эпидемиологических требований по коронавирусу в частном детском саду «Discovery Лосиный остров» на Погонном проезде. В результате деятельность учреждения приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по городу в среду, 10 ноября.

Сотрудники обнаружили в досуговой и образовательной организации для детей отсутствие дезинфекции помещений, поверхностей и оборудования, контроля со стороны руководства за обеззараживанием воздуха и термометрии сотрудников.

Выявленные нарушения противоречат «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

— В связи с этим 9 ноября 2021 года специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в отношении индивидуального предпринимателя составлены протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и протокол о временном запрете деятельности, — заявили в ведомстве.

Штраф предусматривает выплату до 150 тысяч рублей или закрытие учреждения до 90 дней, говорится в сообщении.

Также в среду, 10 ноября, стало известно, что управление Роспотребнадзора по столице временно остановило деятельность продовольственных магазинов «Магнит» и «Пятерочка» на Петрозаводской и Болотниковской улицах в Москве из-за несоблюдения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции.