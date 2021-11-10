Дипломат: США обеспокоены военной активностью России

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США обеспокоены необычной активностью России у границы Украины. Однако в стране нет ясности о намерениях Москвы. Об этом заявил в среду, 10 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступив при этом с критикой в адрес Москвы.

Он отметил, что США известны методики России. Поэтому все обеспокоены тем, что она может совершить ошибку.

— Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России близ Украины. Мы следим за этим очень и очень внимательно. Мы также находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами, — заявил Блинкен, выступая в Госдепартаменте на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Кроме этого, дипломат подчеркнул, что США внимательно следит за ситуацией в регионе, поскольку обеспокоены данной ситуацией, пишет ТАСС.

— Мы продолжим тесно консультироваться с нашими союзниками по этому вопросу. Как мы уже говорили, любая эскалация и агрессивные действия вызывают обеспокоенность у США, — заключил госсекретарь.

2 ноября СМИ сообщили, что воинские подразделения России, включая 1-ю гвардейскую танковую армию, в конце сентября якобы начали движение из пунктов своей постоянной дислокации. При этом заявлено, что страна стягивает свои войска к границе Украины, хотя Смоленская область с ней не граничит.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что наблюдение за российскими танками в районе Ельни в Смоленской области и эскалация конфликта в Донбассе выгодны американцам, поскольку решают сразу несколько их задач.