США поддержали стремление Украины в НАТО

Украина, США

Санкционное давление на Россию со стороны США будет продолжаться. Это будет сделано для того, чтобы поддержать Украину.

Данные меры будут сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины.

— США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией, — говорится в документе, текст которого распространила пресс-служба госдепа.

Кроме этого из документа следует, что США поддерживают стремления Украины в НАТО. Также Вашингтон заявляет, что никогда не признают Крым российской территорией.

В среду, 10 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступил с критикой в адрес Москвы. Он заявил, что США обеспокоены необычной активностью России у границы Украины. Однако в стране нет ясности о намерениях Москвы.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил«Вечерней Москве», что наблюдение за российскими танками в районе Ельни в Смоленской области и эскалация конфликта в Донбассе выгодны американцам, поскольку решают сразу несколько их задач.