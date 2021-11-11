Российские маркетплейсы участвуют во Всемирном дне шопинга

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В день шопинга, который проходит 11 ноября, российские торговые площадки и маркетплейсы начнут большие распродажи. Отмечается, что многие из них заранее начали снижать цены на товары.

В период с 11 по 13 ноября максимальные скидки будут достигать 50 и более процентов, следует из сообщений компаний, пишет РИА Новости.

Аналог «черной пятницы», которая ежегодно проходит в США, первыми решили маркетологи libaba Group. В частности, маркетплейс AliExpress в этот день ежегодно устраивает распродажи с большими скидками. Позже к этой инициативе присоединились и другие площадки — сначала в Китае, а потом и во всем мире.

Дата 11 ноября выбрана вовсе неслучайно. Поскольку она состоит из четырех единиц, который считаются символом одиночек, поэтому китайцы отмечают 11 ноября День холостяка. Этот день там также считают благоприятным для начала новых отношений.

8 ноября доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе рассказал, какие товары стоит приобретать в «черную пятницу».