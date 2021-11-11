Столичный регион в ближайшие часы окажется под ледяным дождем

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На юго-западе, а также на северо-западе Москвы в ближайшие часы ожидается ледяной дождь.

— Ночью атмосфера «перевернется с ног на голову». Когда у земли воздух успеет остыть до нуля - минус двух, то на высоте от одной до двух тысяч метров сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до плюс трех градусов, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Также он отметил, что твердые осадки постепенно начнут превращаться в дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет замерзать и покрывать все льдом.

Ледяной дождь будет смещаться с запада на восток и примерно в полночь зацепит восток Смоленской области. Затем в два часа накроет запад, северо-запад и север Подмосковья. В зону опасности войдут Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров и Долгопрудный. В 3-4 часа погодное явление может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы.

Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах.

Кроме этого, в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

В среду, 10 октября, «Вечерняя Москва» писала, что в столице в ночь с 10 на 11 ноября ожидается снег и метель с кратковременными ухудшениями видимости.