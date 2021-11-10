Жителей столицы предупредили о снежной погоде в ночь на 11 ноября

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Снег и, вероятно, метель с кратковременными ухудшениями видимости ожидаются в столице в ночь с 10 на 11 ноября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в среду, 10 ноября.

Специалисты отметили, что такие погодные явления наступят в регионе ближе к полуночи. Также горожан предупредили об усилении порывов ветра.

Синоптики уточнили, что в некоторых районах Юго-Западного и Северо-Западного округов города возможны осадки в виде ледяного дождя, пишет РИА Новости.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк заявила, что предстоящий зимний сезон в России будет мягким, с большим количеством снега, а температура воздуха в среднем установится на отметке в несколько градусов выше нормы.

По словам эксперта, температурный режим в целом в грядущую зиму ожидается немного мягче средних многолетних значений.

При этом Елена Волосюк добавила, что из-за частых оттепелей высота снежного покрова, скорее всего, не будет рекордной, хотя снег будет выпадать часто, а снегопады будут обильными.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «ВМ» порекомендовала столичным автомобилистам отказаться от летней резины, так как из-за надвигающихся минусовых температур на дорогах города возможно возникновение гололедицы.