Путин посетит «Московский дом Достоевского» в день 200-летия писателя

11 ноября отмечается 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского. В этот день президент России Владимир Путин посетит открытие музейного центра «Московский дом Достоевского». Он посвящён жизни и творчеству писателя.

Глава государства осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные данной личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям писателя, передает пресс-служба Кремля.

Затем Путин проведет встречу с деятелями российской литературы — специалистами по творчеству Достоевского.

Музейный центр расположен в здании бывшей Мариинской больницы для бедных. На первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. В 2019 году оно было передано Государственному музею истории российской литературы имени В.И. Даля, после чего в нём были проведены реставрационные работы.

В пресс-службе также напомнили, что 2021 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Достоевского.

Во вторник, 10 ноября, «Вечерняя Москва» писала, что в шести кинотеатрах сети «Москино» пройдет показ ретроспективы экранизаций произведений Федора Достоевского. Будут показаны фильмы Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова, Андрея Эшпая, Романа Качанова и Ричарда Айоади.