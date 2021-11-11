«В 60 лет пойду под венец»: Пермякова рассказала о своем замужестве

Фото: instagram/s_permyakova

Знаменитая актриса, звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова шокировала своих поклонников кольцом, которое виднелось у артистки на пальце. Многие сразу предположили, что Пермякова собирается замуж. Однако подозрения фанатов не оправдались.

Светлана Пермякова уже десять лет состоит в в отношениях с PR-менеджером Максимом Скрябиным. В 2012 году актриса родила от мужчины единственную дочь Варвару. Но, несмотря на это, пара не зарегистрировала свои отношения.

— Мы живем и живем, все хорошо, дочь растет, мы вместе, а штамп в паспорте — не столь уж важно. Это все по молодости хорошо, а если не случилось в молодости, то, что тогда? Буду ждать, когда шестьдесят лет исполнится, тогда надену фату и пойду под венец, а пока — нет, — сказала актриса в интервью Wday.ru.

На подозрения поклонников о скором замужестве, Пермякова ответила, что это обычное кольцо из серебра. Она купила его когда-то давно в храме и носит его уже порядка 20 лет.

В апреле Светлана Пермякова вновь начала бороться с лишними килограммами. За период самоизоляции в пандемию, оставшись без работы, актриса набрала лишний вес.