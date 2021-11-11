Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«В 60 лет пойду под венец»: Пермякова рассказала о своем замужестве

Виктория Храменкова

Общество
«В 60 лет пойду под венец»: Пермякова рассказала о своем замужестве
Фото: instagram/s_permyakova

Знаменитая актриса, звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова шокировала своих поклонников кольцом, которое виднелось у артистки на пальце. Многие сразу предположили, что Пермякова собирается замуж. Однако подозрения фанатов не оправдались.

Светлана Пермякова уже десять лет состоит в в отношениях с PR-менеджером Максимом Скрябиным. В 2012 году актриса родила от мужчины единственную дочь Варвару. Но, несмотря на это, пара не зарегистрировала свои отношения.

— Мы живем и живем, все хорошо, дочь растет, мы вместе, а штамп в паспорте — не столь уж важно. Это все по молодости хорошо, а если не случилось в молодости, то, что тогда? Буду ждать, когда шестьдесят лет исполнится, тогда надену фату и пойду под венец, а пока — нет, — сказала актриса в интервью Wday.ru.

На подозрения поклонников о скором замужестве, Пермякова ответила, что это обычное кольцо из серебра. Она купила его когда-то давно в храме и носит его уже порядка 20 лет.

В апреле Светлана Пермякова вновь начала бороться с лишними килограммами. За период самоизоляции в пандемию, оставшись без работы, актриса набрала лишний вес.

Читайте также:
Актеры«Интерны»замужество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте