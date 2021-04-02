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«Пора худеть снова»: поправившаяся Пермякова вновь объявила войну лишним килограммам
Фото: instagram/s_permyakova

«Пора худеть снова»: поправившаяся Пермякова вновь объявила войну лишним килограммам

Анастасия Колоскова

Звезды

Известная своим рекордным похудением актриса Светлана Пермякова вновь решила привести себя в форму, после того как за период самоизоляции в пандемию, оставшись без работы, набрала лишний вес.

Актриса призналась, что имеет большой опыт похудения. Она дважды избавлялась от 15–20 килограммов. По ее словам, больше скидывать она не хотела, дабы не потерять своего «актерского шарма», ведь многие зрители полюбили ее за образ пышной Любочки из сериала «Интерны». Пермякова посетовала, что в 2012 году, когда она похудела на максимальное количество килограммов, ее просто перестали узнавать.

— Сейчас я знаю, как похудеть с удовольствием и наслаждением. Сейчас настало время, когда я сказала себе: «Света, стоп! Пора худеть снова». В то время мне помогли специалисты, которые в будущем стали моими друзьями, — цитирует 49-летнюю актрису «СтарХит».

Ранее заметно похудевшая певица Ирина Дубцова раскрыла секрет своего преображения.

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