«Ем один раз в день»: Ирина Дубцова раскрыла секрет похудения

Фото: instagram.com/dubtsova_official

Заметно похудевшая певица Ирина Дубцова раскрыла секрет своего преображения. По ее словам, распрощаться с лишними килограммами ей удалось при помощи ограничений в еде.

— Нужно просто поменьше есть, и все. Я ем один раз в день, но вечером. Мне такой вариант подходит, — цитирует 39-летнюю певицу издание «7 дней».

Дубцова также рассказала, что весь период пандемии занималась с тренером, правда, по ее словам, сейчас она уделяет спорту меньше времени.

Ранее народна артистка Лариса Долина рассказала, как ей удалось похудеть на 21 килограмм за полгода.

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