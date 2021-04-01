Екатерина Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире

@strizhenovae / Фотография из официального аккаунта Екатерины Стриженовой в Instagram

Российская телеведущая Екатерина Стриженова решила пошутить над своим падением во время прямого эфира. В своем микроблоге телеведущая напомнила, что 1 апреля отмечают День смеха.

— Наверное самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире! Посмотреть на себя со стороны решилась только сегодня, уж больно дорого мне это обошлось...Некоторые говорят: «так тебе и надо». Наверное! Вот лежу теперь в больнице и думаю: «за что мне все это?» или правильнее спрашивать «для чего»? — подписала пост Стриженова.

В своем Instagram-аккаунте, телеведущая опубликовала видео своего падения, которое заканчивается титрами «Directed by Robert. B. Weide», которые стали в Сети символом нелепых ситуаций.

Подписчики пожелали скорейшего выздоровления своему кумиру.

«Это вообще не смешно. Выздоравливайте поскорее!»; «Добрых людей больше и они искренне желают Вам здоровья!»; «Очень грустно....Поправляйтесь!»; «Это совсем не смешно, с каждым может случиться», — написали поклонники под видео.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что телеведущая Екатерина Стриженова упала во время съемок на Первом канале. После несчастного случая ее пришлось оперировать.

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