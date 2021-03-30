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Екатерину Стриженову прооперировали после падения на съемках
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Екатерину Стриженову прооперировали после падения на съемках

Никита Абрамов

Звезды

Российская телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о своей операции после несчастного случая во время съемок на Первом канале.

— Вчера со мной случилась такая катавасия. Ударилась сильно. И попой, и головой. Но основной удар пришелся на руку. И она сильно распухла прямо на глазах, — рассказала Стриженова.

После этого к ней прибыли врачи, дежурившие в «Останкино», которые оказали ей помощь и посоветовали обратиться к специалисту. Рентген, который ей сделали в госпитале, показал, что у телеведущей сложный перелом руки. Врачи решили сделать ей операцию.

— И врач сказал, что надо делать операцию. Ставить пластинку, — объяснила Екатерина в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущая отметила, что все уже позади и ей даже сделали первую перевязку.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что телеведущая Екатерина Стриженова упала во время съемок на Первом канале.

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операцияЕкатерина Стриженовасостояние здоровья
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