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Наталья Починок уволена с поста ректора РГСУ

Виктория Храменкова

Общество
Наталья Починок уволена с поста ректора РГСУ
фото из личного архива

Наталья Починок, которая с 2014 года возглавляла Российский государственный социальный университет (РГСУ), была уволена с поста ректора. Об этом сообщил РБК источник, близкий к Минобрнауки. Кроме этого, информацию подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.

О том, что Починок написала заявление по собственному желанию ранее стало известно Хамрову. Однако официального приказа Минобрнауки о расторжении договора с ректором он не видел.

— Решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее, — отметил проректор.

Источник РБК подтвердил, что Починок написала заявление на увольнение по собственному желанию.

В августе стало известно, что Минобрнауки временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Отстранение действовало с 30 июля по 6 сентября. Основанием для этого, как следует из документа, стали статьи ТК РФ об отстранении от работы, предоставление сведений о доходах (часть 7 статьи 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях Минобрнауки (пункт 16 приказа).

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