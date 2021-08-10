Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок

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Минобрнауки временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Об этом говорится в приказе, подписанном врио ректора Андреем Хамровым.

— Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она (Починок — прим. «ВМ») отстранена от должности. Были выявлены (Минобрнауки — прим. «ВМ») недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения, — рассказал Хамров.

Починок отстранили на период с 30 июля по 6 сентября. Основанием для этого, как следует из документа, стали статьи ТК РФ об отстранении от работы, предоставление сведений о доходах (часть 7 статьи 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях Минобрнауки (пункт 16 приказа).

В РГСУ проходила внеплановая проверка министерства по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.», уточнил Хамров. Он также добавил, что решение либо о восстановлении в должности, либо об отстранении Починок будет принимать глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает РБК.

9 августа Минобрнауки выпустило рекомендации о том, что вузам целесообразно перевести студентов, которые не сделали прививку от COVID-19 или имеют медицинские противопоказания, на удаленный формат образования.

Для студентов, которые будут обучаться в новом учебном году на удаленке, рекомендуется ввести специальный режим посещения занятий. Также университетам стоит разрешить привитым студентам посещать семинары в зданиях высших учебных заведений. Кроме того, привитых и непривитых учащихся министерство рекомендовало экзаменовать в раздельном режиме.

Фальков рассказал, что ведомство выступает против принудительной вакцинации студентов. Также министерство организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов от COVID-19.