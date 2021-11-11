Услуги связи в России могут подорожать в следующем году

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Цены на интернет и платное телевидение могут вырасти в России на десять процентов. Подорожание услуг связи может произойти в 2022 году.

Причинами роста являются увеличение цен на оборудование, инфляция и изменения в законодательстве, в том числе обязывающие хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

— В 2022 году практически все услуги связи в России (в первую очередь фиксированный доступ в интернет и платное ТВ) могут подорожать примерно на десять процентов, — пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily.

Отмечается, что из-за пандемии COVID–19 нарушились логистические цепочки, а также периодически останавливаются предприятия по их выпуску.

Из исследования TelecomDaily следует, что почти 80 процентов операторов готовы поднять цены на тарифы. Однако 48 процентов не исключают роста цен на десять процентов и больше.

Кроме этого, тарифы на домашний интернет и телевидение будут расти медленнее, чем в предыдущие годы.

В воскресенье, 7 ноября, лавный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал, что в России к Новому году вырастут цены на сотовые телефоны, а также на некоторые продукты питания. Это связано с увеличением цен на них на мировом рынке.