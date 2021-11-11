Ученый сравнил смертность от коронавируса с «испанкой»

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Пандемия коронавируса не приведет к смерти 20 миллионов человек, как во время пандемии испанского гриппа в начале XX века. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил российский микробиолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

— Не будет такого, как с «испанкой». Я даже не думаю, что от ковида в мире пять миллионов человек умерло, как говорит официальная статистика. Тут как в анекдоте: «Два огнестрельных ранения, а причина смерти все равно COVID». Это не грипп. Грипп мутирует в 30 раз чаще, чем коронавирус. Но периодически появляется его новая версия. И, когда приходит новый вариант, у него меняется ген. Ни одного человека нет, у которого к нему имеется иммунитет, — отметил эксперт.

Специалист напомнил, что в 1918 году в человеческую популяцию пришел вирус гриппа H1N1 (испанский грипп). Большинство людей им переболело, и появился коллективный иммунитет. На высокую смертность тогда повлияло общее состояние здоровья населения, плюс эпидемии сыпного и брюшного тифа, недоедание и голод в условиях военных действий.

Но и потом гриппом продолжали болеть десятки, сотни тысяч человек ежегодно, пояснил академик РАН. Так, во время одной из вспышек в начале 1970-х годов только в Москве за один день зафиксировали более сотни тысяч заболевших гриппом.

— Где пять тысяч сегодняшних случаев в день, а где сто? Ничего, справились, — заключил Зверев.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда в мире вакцинируются 70–75 процентов населения. Ученый также сравнил отсутствие прививки с плеванием в общественном месте.