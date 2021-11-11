Врач назвал незаметное осложнение после перенесенного COVID-19

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Человек, который перенес коронавирусую инфекцию, может столкнуться с различными осложнениями. Так, например, «дезадаптация» артериального давления. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев.

Он отметил, что коронавирус поражает нервную систему человека. С этим связаны искажение или потеря запаха и вкуса.

— Когда это происходит, наступает, в частности, дисрегуляция, дезадаптация артериального давления. Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое, — сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Кроме этого он объяснил, что дезадаптация может привести к тому, что человек с нормальным артериальным давлением, переходит в категорию злостных гипертоников.

— Высокое артериальное давление потихоньку приводит к дисфункции сосудистой стенки — эндотелия. Раньше это занимало годы, а при постковиде это может занимать недели, — подчеркнул врач.

Также врач напомнил, что вакцинация поможет легче перенести атаку коронавируса и избежать тяжелых последствий для организма.

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