Диетолог назвала последствия полного отказа от хлеба

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В организме человека могут произойти некоторые изменения, если он полностью исключит из своего рациона хлеб. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо.

Хлеб является быстрым углеводом. Кроме того, он негативно влияет на углеводный обмен и может вызывать инсулинорезистентность.

— При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина. В кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов, что даст рост содружественной микробиоте, — сказала врач в беседе с РИА Новости.

Если исключить хлеб из рациона невозможно, то специалист советует заменить его цельнозерновым с отрубями и клетчаткой.Он будет самым нейтральным из всех видов хлеба.

В октябре член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова назвала допустимую норму хлеба в день. Эта норма не принесет вреда здоровью и фигуре. Диетолог также отметила, что речь идет о норме для людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.