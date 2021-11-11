Москвичам рассказали о работе онлайн-ассистента в сервисе «Общественные обсуждения»

Участница программы «Московское долголетие» Ольга Туманова научилась пользоваться сервисами «Активный гражданин» и «Электронный дом» на занятиях по компьютерной грамотности в ТСЦО «Чертаново» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В сервисе «Общественные обсуждения» проекта «Активный гражданин», а также на его странице oo.mos.ru появился ассистент получения доступа. С его помощью жители Москвы смогут быстро заполнить и подтвердить информацию, которая нужна для участия в общественных обсуждениях.

Сервис «Общественные обсуждения» позволяет высказывать свое мнение в дистанционном формате. Участие в обсуждениях могут принять москвичи с полной учетной записью на сайте мэра.

Раньше пользователям приходилось самим заполнять анкету с информацией о себе в разных разделах личного кабинета. Теперь данные о москвичах заполняются автоматически и отправляются на проверку на странице mos.ru. Эта услуга стала доступна благодаря ассистенту.

— С помощью нового инструмента процесс регистрации стал интуитивно понятнее: теперь вы можете управлять вашими данными для участия в общественных обсуждениях в одном месте, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

В пресс-службе городского Департамента информационных технологий сообщили, что ассистент показывает данные, которые пользователь уже указал в своем личном кабинете на mos.ru и подсказывает, какие поля заполнены корректно, а какие необходимо исправить. Ассистент также помогает москвичам прикрепить подтверждающие их личность документы, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что жители Москвы в скором времени смогут выбрать лучший отреставрированный объект культурного наследия на голосовании в проекте «Активный гражданин».

Горожанам будет предложено выбрать один из пяти вариантов: ГЭС-2 на Болотной набережной, построенная в 1904–1908 годах; Малороссийское подворье, построенное в первой половине XVII века ганзейским купцом Давидом Рутцем; дом в первом Голутвинском переулке, в котором жили братья Павел и Сергей Третьяковы; павильон № 11 «Металлургия» (бывший Казахской ССР) на ВДНХ, построенный в 1949–1954 годах по проекту архитекторов Игоря Петрова, Николая Куприянова и Толеу Басенова, и доходный дом купца Быкова, возведенный в 1909 году. Реставрация всех этих объектов была завершена в 2021 году.