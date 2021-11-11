Малый бизнес стал активнее выкупать арендуемую у Москвы недвижимость

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С января по сентябрь текущего года представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы 335 нежилых помещений, воспользовавшись преимущественным правом. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала 2021 года правом преимущественного выкупа арендованного у столицы имущества воспользовались 326 бизнесменов. Они купили 335 объектов нежилого фонда Москвы. За аналогичный период прошлого года услугой воспользовались 214 предпринимателей, которые выкупили 220 объектов.

Заммэра добавил, что средняя площадь приватизированных помещений составила 164,2 «квадрата». Средняя цена за квадратный метр при этом составила 90,7 тысячи рублей, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно Владимир Ефимов сообщил, что жители Москвы и предприниматели купили у города на торгах почти две тысячи квартир в 2021 году. Общая площадь купленной недвижимости составила 90 тысяч квадратных метров. По его словам, в первом квартале текущего года на торгах продали около 400 квартир. Спустя полгода эта цифра достигла 1846. В настоящее время у города можно купить еще 600 объектов.