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Памятник Яшину демонтируют на время ремонта в «Лужниках»

Евгений Белоусов

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Памятник Яшину демонтируют на время ремонта в «Лужниках»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Памятник легендарному вратарю Льву Яшину на аллее спортивной славы в «Лужниках» будет демонтировал на время ремонта. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алесей Емельянов.

По его словам, на данный момент подготовлен проект ремонта, который запланирован на 2022-2023 годы. В ходе ремонтных работ, специалистам предстоит укрепить элементы конструкции скульптуры, устранить трещины на бронзе, промыть и расчистить поверхности, а также привести в порядок естественный налет на металле. После этого бронзовый памятник будет возвращен на аллею.

Пока памятник пробудет в мастерской, фундамент монумента будут приводить в порядок. Памятный камень перед скульптурой, на котором выгравировано имя вратаря, промоют и расчистят, также обновят тонировку посвятительной надписи. После этого поверхности покроют специальным защищающим составом.

— Лев Яшин — настолько значимая фигура, что память его увековечена в столице в виде нескольких монументов, памятной доски и названия улицы. Один из главных памятников появился в столице в 1997 году на аллее спортивной славы Большой спортивной арены «Лужников», — передает слова Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Реставрации ожидает и памятник певцу Муслиму Магомаеву в центре столицы. В настоящее время реставраторы составляют полный список необходимых процедур. Работы планируется провести также в 2022–2023 годах.

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