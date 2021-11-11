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При Департаменте финансов Москвы создали молодежный совет

Евгений Белоусов

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При Департаменте финансов Москвы создали молодежный совет
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

При Департаменте финансов Москвы был создан молодежный общественный совет, в который вошли 15 студентов столичных вузов. Об этом в четверг, 11 ноября сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Первое заседание совета, уточняется в сообщении, уже прошло. Члены совета обсудили направления работы, а также выбрали руководство. Председателем стал студент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Антон Москатов. Уточняется, что Москатов, как и большинство членов совета, уже имеет опыт работы с финансами. Он работает аналитиком отдела казначейства в крупной логистической компании.

— Думаю, мы сможем привнести новое в работу Департамента финансов и поучаствовать в тех проектах, которые уже реализуются, особенно в сфере финансового просвещения, — передает слова его заместителя, студентки того же вуза Софьи Ишутиной сайт.

Сотрудники Департамента финансов ознакомили молодых людей с основными направлениями своей работы, а также рассказали им о регламенте молодежного совета. Уточняется, что советбудет работать на постоянной основе, а каждые три года его состав будет обновляться.

В начале ноября, в ходе заседания столичного парламента, в первом чтении приняли проект столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Расходы на социальную сферу в указанный период составят 53 процента.

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