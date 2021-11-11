Главархив выпустил книгу о жизни Достоевского в Москве

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К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского Главархив Москвы выпустил книгу о жизни писателя в столице. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

По его словам, Главархив с 2019 года начал выпускать книги по архивным документам классиков русской литературы. Так, два года назад жители смогли узнать о московской жизни Александра Пушкина, в прошлом году появились книги об Иване Тургеневе и Николае Гоголе. В книге о Достоевском были собраны его документы и воспоминания о тех впечатлениях, которые он пережил в Москве.

— Книги о Достоевском и других писателях полезны не только для литературоведов, но и для всех, кто интересуется русской культурой, тем более что все наши издания бесплатны и доступны горожанам онлайн, — передает слова Онопенко официальный сайт мэра Москвы.

В книге опубликованы материалы о родителях Достоевского, его жизни в Москве в детские и отроческие годы. Кроме того, в издании можно увидеть ряд архивных и современных фотографий.

Также в честь 200-летия со дня рождения Достоевского Московская электронная школа собрала интерактивные тесты и видеоуроки, которые помогут больше узнать о жизни и творчестве писателя.