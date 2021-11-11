Библиотека «МЭШ» расскажет о жизни и творчестве Достоевского

Сам Достоевский право писать получил теми десятью минутами ожидания казни, которые он вместе с товарищами-петрашевцами пережил на Семеновском плацу / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

В честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского «Московская электронная школа» собрала интерактивные тесты и видеоуроки, которые помогут больше узнать о жизни и творчестве писателя.

Сервис подготовил четыре интерактивных теста, с помощью которых можно узнать об интересных фактах из жизни Достоевского, о его интересах, любимых книгах и даже о финансовом положении писателя. Также отдельные интерактивные тесты библиотека «МЭШ» подготовила и о знаковых произведениях писателя.

Видеоурок расскажет о первых шагах Федора Михайловича в литературе, а несколько специальных приложений о том, как его воспринимали современники. Закрепить и проверить свои знания о писателе поможет кроссворд «Жизнь гения», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне, 10 ноября, стало известно, что в шести кинотеатрах сети «Москино» пройдет показ ретроспективы экранизаций произведений Федора Достоевского. Будут показаны фильмы Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова, Андрея Эшпая, Романа Качанова и Ричарда Айоади.

А сегодня президент России Владимир Путин посетит открытие музейного центра «Московский дом Достоевского». Он посвящен жизни и творчеству писателя.