Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Библиотека «МЭШ» расскажет о жизни и творчестве Достоевского

Евгений Белоусов

Общество
Библиотека «МЭШ» расскажет о жизни и творчестве Достоевского
Сам Достоевский право писать получил теми десятью минутами ожидания казни, которые он вместе с товарищами-петрашевцами пережил на Семеновском плацу / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

В честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского «Московская электронная школа» собрала интерактивные тесты и видеоуроки, которые помогут больше узнать о жизни и творчестве писателя.

Сервис подготовил четыре интерактивных теста, с помощью которых можно узнать об интересных фактах из жизни Достоевского, о его интересах, любимых книгах и даже о финансовом положении писателя. Также отдельные интерактивные тесты библиотека «МЭШ» подготовила и о знаковых произведениях писателя.

Видеоурок расскажет о первых шагах Федора Михайловича в литературе, а несколько специальных приложений о том, как его воспринимали современники. Закрепить и проверить свои знания о писателе поможет кроссворд «Жизнь гения», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне, 10 ноября, стало известно, что в шести кинотеатрах сети «Москино» пройдет показ ретроспективы экранизаций произведений Федора Достоевского. Будут показаны фильмы Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова, Андрея Эшпая, Романа Качанова и Ричарда Айоади.

А сегодня президент России Владимир Путин посетит открытие музейного центра «Московский дом Достоевского». Он посвящен жизни и творчеству писателя.

Читайте также:
библиотека МЭШМЭШФедор Достоевский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте