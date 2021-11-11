«Лундгрен растер в порошок»: Сталлоне рассказал о серьезной травме во время съемок «Рокки IV»

Сильвестр Сталлоне

Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал, что во время съемок фильма «Рокки IV» он получил серьезную травму. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает издание New York Post.

Артист признался, что его коллега по съемочной площадке Дольф Лундгрен, который исполнил в фильме роль Ивана Драго, нанес ему серьезный удар. После того, как сцена была отснята, Сталлоне почувствовал недомогание, а вечером того же дня его давление подскочило до 260. Тогда звезда уже был готов «беседовать с ангелами».

После инцидента актер провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Позже он смог вернуться к съемкам, однако признался, что «Лундгрен растер его в порошок».

В мае текущего года актер Роберт Де Ниро травмировал ногу в Оклахоме, куда приехал на съемки фильма «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Артист был вынужден вернуться домой, в Нью-Йорк. По данным СМИ, актер получил травму не на съемочной площадке, как именно он повредил ногу — не уточнялось.