Актер Роберт Де Ниро получил травму в Оклахоме

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Актер Роберт Де Ниро травмировал ногу в Оклахоме, куда приехал на съемки фильма «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Артист был вынужден вернуться домой, в Нью-Йорк.

По данным СМИ, актер получил травму не на съемочной площадке, как именно он повредил ногу — не уточняется. Де Ниро вылетел в Нью-Йорк в четверг, 13 мая, где должен посетить врача.

Сообщается, что все необходимые на данный момент сцены с участием актера уже отсняты, поэтому травма не повлияет на съемочный процесс. Вернется ли актер в Оклахому на съемки после восстановления, пока неизвестно, сообщает интернет-портал TMZ.

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