Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма Скорсезе

Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит» / Paramount Pictures, 2013

Американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кадр из фильма режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Артист исполнит в нем одну из главных ролей.

На снимке актер сидит за столом вместе с актрисой Лили Глэдстоун. Кадр из фильма он опубликовал на своей странице в Instagram.

Съемки фильма должны были начаться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их пришлось перенести. На данный момент о дате выхода картины в прокат ничего не известно.

Известно, что сюжет фильма разворачивается в Оклахоме в 1920-е годы. Герой Ди Каприо должен помочь местному племени индейцев осейдж. Они обнаружили месторождение нефти, и теперь эта находка грозит им смертельной опасностью. В актерском составе проекта также указаны Роберт Де Ниро, Пэт Хили, Джесси Племонс, Танту Кардинал и другие актеры.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо выкупил права на фильм «Еще по одной» и намерен сыграть в ней главную роль.

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