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Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма Скорсезе
Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит» / Paramount Pictures, 2013

Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма Скорсезе

Евгения Владимирова

Кино

Американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кадр из фильма режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Артист исполнит в нем одну из главных ролей.

На снимке актер сидит за столом вместе с актрисой Лили Глэдстоун. Кадр из фильма он опубликовал на своей странице в Instagram.

Съемки фильма должны были начаться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их пришлось перенести. На данный момент о дате выхода картины в прокат ничего не известно.

Известно, что сюжет фильма разворачивается в Оклахоме в 1920-е годы. Герой Ди Каприо должен помочь местному племени индейцев осейдж. Они обнаружили месторождение нефти, и теперь эта находка грозит им смертельной опасностью. В актерском составе проекта также указаны Роберт Де Ниро, Пэт Хили, Джесси Племонс, Танту Кардинал и другие актеры.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо выкупил права на фильм «Еще по одной» и намерен сыграть в ней главную роль.

Читайте также: Netflix снимет фильм с участием Леонардо Ди Каприо

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