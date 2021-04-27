Леонардо Ди Каприо выкупил права на фильм «Еще по одной» и сыграет в нем главную роль

Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит» / Paramount Pictures, 2013

Оскароносный актер Леонардо ди Каприо выкупил права на фильм датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной» и переснимет его с собой в главной роли.

Уточняется, что права на съемки приобрела компания артиста Appian Way вместе с Endeavor Content и Makeready.

В новой версии ди Каприо исполнит роль Мартина — персонажа, которого изначально сыграл Мадс Миккелсен, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, на премии «Оскар», которая состоялась в ночь с 25 на 26 апреля, фильм «Еще по одной» получил награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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