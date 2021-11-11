Штраф за неоднократный отказ остановить авто появился в проекте нового КоАП

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

В проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) внесли несколько новых норм. Среди них временное лишение водительских прав до решения суда и штраф до 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить транспортное средство во время погони. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект нового кодекса Минюста.

— Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан, — передает сообщение издание.

На данный момент штраф за отказ остановиться по требованию составляет от 500 до 800 рублей.

За неоднократное управление автомобилем с грязным номером можно получить штраф в пять тысяч рублей или лишиться водительских прав. Вводятся наказания за неправильную парковку вне отведенных мест, на газонах, а также за опасное вождение и выброс мусора из окна авто.

Анонсирован штраф в одну-две тысячи рублей за передвижение по дорогам общего пользования на непредназначенных для этого транспортных средствах, среди которых снегоходы, болотоходы, мотоблоки и кроссовых мотоциклах.

Предложено увеличить штраф за перевозку детей без специального кресла — с трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, планируется полностью отказаться от административного ареста водителей — это гуманизирует законодательство об административных правонарушениях.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штраф за такую езду составит три тысячи рублей. По ее словам, речь идет об опасных маневрах и перестроениях, о скоростных обгонах и многом другом.