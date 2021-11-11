Более миллиона квадратных метров недвижимости в 2021 году ввели в эксплуатацию в Москве

Реновация на Кантемировской / Фото: Анна Быкова

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Более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном административном округе столицы с начала 2021 года. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Сообщается, что за прошедшие 10 месяцев 2021 года на юго-востоке столицы введено в эксплуатацию 39 объектов капитального строительства общей площадью 1 миллион 465 тысяч квадратных метров. Из них 801 тысяча квадратных метров — жилой площадью.

По словам председателя комитета Игоря Войстратенко, в эксплуатацию, в том числе, сдали 17 жилых домов по программе реновации, блок начальных классов на 350 мест к центру образования №825 в районе Кузьминки, ФОК в районе Некрасовка, многофункциональный торгово-рыночный центр «Садовод», торгово-развлекательный центр на Авиаконструктора Миля владение 5/1, здание школы искусств №58 имени Глинки на Гурьянова 83А, а также жилые корпуса ЖК «Домашний», ЖК «Тополя», ЖК «Кварталы 21/19».

— Специалисты Мосгосстройнадзора с начала года провели 467 проверок объектов, строящихся в ЮВАО. В 159 проверках участвовали специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз, которые провели 1 тыс. 326 испытаний конструкций и применяемых материалов, — передает слова Войстратенко агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что на проверенных объектах выявили 1386 нарушений.

— Участникам строительства выдано 541 предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы с наложением штрафных санкций на сумму более 33 млн руб. Устранение нарушений находится на контроле комитета, — подвел итог председатель.

Накануне, 10 ноября, сообщалось, что цены на квартиры в Петербурге выросли в несколько раз: за год стоимость жилой недвижимости поднялась примерно на 25 процентов, а в некоторых сегментах — на 45 процентов.